Венесеула бореться з найбільшою загрозою на континенті за 100 років – Мадуро

Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що розташування американських військ у Карибському басейні спрямовані на скинення його режиму. Мадуро повідомив про це під час прес-конференції 1 вересня, передає УНН із посиланням на AlJazeera.

Деталі

Сполучені Штати Америки посилили військово-морську присутність у Карибському басейні з метою боротьби за наркоторгівлею. Адміністрація президента Трампа вважає Ніколаса Мадуро причетним до нелегального наркотрафіку. Водночас Мадуро розцінює ці дії Вашингтону як ворожі для його політичної кар’єри.

Вони (американці - УНН) прагнуть зміни режиму за допомогою військової загрози. Венесуела стикається з найбільшою загрозою, яка спостерігалася на нашому континенті за останні 100 років - прокоментував Мадуро.

Раніше цього місяця США запропонували 50 мільйонів доларів за інформацію, яка може допомогти в арешті Мадуро.

Нагадаємо

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про мобілізацію 4,5 мільйона цивільних ополченців. Цей крок є відповіддю на загрози США та звинувачення у спробі виправдати військові дії.

