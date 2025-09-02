Венесеула бореться з найбільшою загрозою на континенті за 100 років – Мадуро

$41.320.06
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитись
1 вересня, 15:53 • 16912 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 27475 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 34002 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 180233 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 103850 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 187047 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 194419 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіаку
1 вересня, 05:46 • 164375 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 131714 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересня
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 27474 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 187047 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіаку
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 194419 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Париж
Велика Британія
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитись
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місце
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
The New York Times
IRIS-T
TikTok

Венесеула бореться з найбільшою загрозою на континенті за 100 років – Мадуро

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що американські війська в Карибському басейні спрямовані на його скинення. США посилили присутність для боротьби з наркоторгівлею, звинувачуючи Мадуро в причетності.

Венесеула бореться з найбільшою загрозою на континенті за 100 років – Мадуро

Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що розташування американських військ у Карибському басейні спрямовані на скинення його режиму. Мадуро повідомив про це під час прес-конференції 1 вересня, передає УНН із посиланням на AlJazeera.

Деталі

Сполучені Штати Америки посилили військово-морську присутність у Карибському басейні з метою боротьби за наркоторгівлею. Адміністрація президента Трампа вважає Ніколаса Мадуро причетним до нелегального наркотрафіку. Водночас Мадуро розцінює ці дії Вашингтону як ворожі для його політичної кар’єри.

Вони (американці - УНН) прагнуть зміни режиму за допомогою військової загрози. Венесуела стикається з найбільшою загрозою, яка спостерігалася на нашому континенті за останні 100 років

- прокоментував Мадуро.

Раніше цього місяця США запропонували 50 мільйонів доларів за інформацію, яка може допомогти в арешті Мадуро.

Нагадаємо

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про мобілізацію 4,5 мільйона цивільних ополченців. Цей крок є відповіддю на загрози США та звинувачення у спробі виправдати військові дії.

Мадуро назвав держсекретаря США "ідіотом"28.03.25, 04:41 • 14935 переглядiв

Єгор Брайлян

Венесуела
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки