Венесуэла борется с самой большой угрозой на континенте за 100 лет – Мадуро

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что расположение американских войск в Карибском бассейне направлено на свержение его режима. Мадуро сообщил об этом во время пресс-конференции 1 сентября, передает УНН со ссылкой на AlJazeera.

Детали

Соединенные Штаты Америки усилили военно-морское присутствие в Карибском бассейне с целью борьбы с наркоторговлей. Администрация президента Трампа считает Николаса Мадуро причастным к нелегальному наркотрафику. В то же время Мадуро расценивает эти действия Вашингтона как враждебные для его политической карьеры.

Они (американцы - УНН) стремятся к смене режима с помощью военной угрозы. Венесуэла сталкивается с самой большой угрозой, которая наблюдалась на нашем континенте за последние 100 лет - прокомментировал Мадуро.

Ранее в этом месяце США предложили 50 миллионов долларов за информацию, которая может помочь в аресте Мадуро.

Напомним

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о мобилизации 4,5 миллиона гражданских ополченцев. Этот шаг является ответом на угрозы США и обвинения в попытке оправдать военные действия.

Мадуро назвал госсекретаря США "идиотом"