Венесуэла борется с самой большой угрозой на континенте за 100 лет – Мадуро

$41.320.06
48.200.06
ukenru
18:36 • 9510 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 16855 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 27422 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 33962 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 180198 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 103843 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 187029 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 194404 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 164365 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 131714 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
78%
747мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 132076 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 131190 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 119251 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 116864 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 109578 просмотра
публикации
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 27422 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 71152 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 187029 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 194404 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 164365 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Париж
Великобритания
Реклама
УНН Lite
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo18:36 • 9510 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27 • 34787 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 164367 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 292740 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 312049 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат
Нью-Йорк Таймс
ИРИС-Т
ТикТок

Венесуэла борется с самой большой угрозой на континенте за 100 лет – Мадуро

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американские войска в Карибском бассейне направлены на его свержение. США усилили присутствие для борьбы с наркоторговлей, обвиняя Мадуро в причастности.

Венесуэла борется с самой большой угрозой на континенте за 100 лет – Мадуро

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что расположение американских войск в Карибском бассейне направлено на свержение его режима. Мадуро сообщил об этом во время пресс-конференции 1 сентября, передает УНН со ссылкой на AlJazeera.

Детали

Соединенные Штаты Америки усилили военно-морское присутствие в Карибском бассейне с целью борьбы с наркоторговлей. Администрация президента Трампа считает Николаса Мадуро причастным к нелегальному наркотрафику. В то же время Мадуро расценивает эти действия Вашингтона как враждебные для его политической карьеры.

Они (американцы - УНН) стремятся к смене режима с помощью военной угрозы. Венесуэла сталкивается с самой большой угрозой, которая наблюдалась на нашем континенте за последние 100 лет

- прокомментировал Мадуро.

Ранее в этом месяце США предложили 50 миллионов долларов за информацию, которая может помочь в аресте Мадуро.

Напомним

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о мобилизации 4,5 миллиона гражданских ополченцев. Этот шаг является ответом на угрозы США и обвинения в попытке оправдать военные действия.

Мадуро назвал госсекретаря США "идиотом"28.03.25, 04:41 • 14935 просмотров

Егор Брайлян

ПолитикаНовости Мира
Венесуэла
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты