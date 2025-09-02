Венесуэла борется с самой большой угрозой на континенте за 100 лет – Мадуро
Киев • УНН
Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американские войска в Карибском бассейне направлены на его свержение. США усилили присутствие для борьбы с наркоторговлей, обвиняя Мадуро в причастности.
Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что расположение американских войск в Карибском бассейне направлено на свержение его режима. Мадуро сообщил об этом во время пресс-конференции 1 сентября, передает УНН со ссылкой на AlJazeera.
Детали
Соединенные Штаты Америки усилили военно-морское присутствие в Карибском бассейне с целью борьбы с наркоторговлей. Администрация президента Трампа считает Николаса Мадуро причастным к нелегальному наркотрафику. В то же время Мадуро расценивает эти действия Вашингтона как враждебные для его политической карьеры.
Они (американцы - УНН) стремятся к смене режима с помощью военной угрозы. Венесуэла сталкивается с самой большой угрозой, которая наблюдалась на нашем континенте за последние 100 лет
Ранее в этом месяце США предложили 50 миллионов долларов за информацию, которая может помочь в аресте Мадуро.
Напомним
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о мобилизации 4,5 миллиона гражданских ополченцев. Этот шаг является ответом на угрозы США и обвинения в попытке оправдать военные действия.
