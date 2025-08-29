Великий та середній бізнес почав заробляти менше, збитковий досі кожен четвертий
Київ • УНН
Великі та середні підприємства України у першому півріччі 2025 року отримали на 12,85% менший фінансовий результат до оподаткування. Частка збиткових підприємств залишилася на рівні чверті, а прибутки зменшились на 10,4%.
Великі та середні підприємства в Україні у першому півріччі 2025 року показали фінансовий результат до оподаткування на 12,85% менший, ніж роком раніше. При цьому частка збиткових підприємств за цей період становила чверть, як і роком раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної служби статистики.
Деталі
"У першому півріччі 2025 р. великі та середні підприємства України показали позитивний фінансовий результат до оподаткування в розмірі 428,1 млрд грн. Торік цей показник також був позитивний і становив 491,2 млрд грн", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, за січень-червень 2025 року прибуток цих бізнесів становив 555,0 млрд грн. Це на 10,3% менше проти показника січня-червня минулого року.
Водночас збитки за пів року сягнули 126,9 млрд грн. Це на 1,2% менше проти показника січня-червня 2024 року.
"Частка збиткових підприємств за січень-червень 2025 року не змінилась: 25,7%", - сказано у повідомленні.
При цьому найбільша частка збиткових підприємств за звітний період у таких галузях:
- виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення - 58,3% (проти 50% роком раніше);
- водопостачання; каналізація, поводження з відходами - 54,3% (проти 61,7%);
- сільське, лісове та рибне господарство - 53,1% (проти 32,4%).
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
