Крупный и средний бизнес стал зарабатывать меньше, убыточен до сих пор каждый четвертый
Киев • УНН
Крупные и средние предприятия Украины в первом полугодии 2025 года получили на 12,85% меньший финансовый результат до налогообложения. Доля убыточных предприятий осталась на уровне четверти, а прибыли уменьшились на 10,4%.
Крупные и средние предприятия в Украине в первом полугодии 2025 года показали финансовый результат до налогообложения на 12,85% меньше, чем годом ранее. При этом доля убыточных предприятий за этот период составила четверть, как и годом ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Детали
"В первом полугодии 2025 г. крупные и средние предприятия Украины показали положительный финансовый результат до налогообложения в размере 428,1 млрд грн. В прошлом году этот показатель также был положительный и составил 491,2 млрд грн", - говорится в сообщении.
Как отмечается, за январь-июнь 2025 года прибыль этих бизнесов составила 555,0 млрд грн. Это на 10,3% меньше по сравнению с показателем января-июня прошлого года.
В то же время убытки за полгода достигли 126,9 млрд грн. Это на 1,2% меньше по сравнению с показателем января-июня 2024 года.
"Доля убыточных предприятий за январь-июнь 2025 года не изменилась: 25,7%", - сказано в сообщении.
При этом наибольшая доля убыточных предприятий за отчетный период в следующих отраслях:
- производство кокса и продуктов нефтепереработки - 58,3% (против 50% годом ранее);
- водоснабжение; канализация, обращение с отходами - 54,3% (против 61,7%);
- сельское, лесное и рыбное хозяйство - 53,1% (против 32,4%).
Данные приведены без учета временно оккупированных российской федерацией территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.
Дефицит внешней торговли вырос на треть: чем торговали и с кем07.08.25, 17:47 • 2897 просмотров