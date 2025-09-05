Велику групу українських дітей вдалося врятувати з окупованих територій - ОП

У рамках ініціативи Президента Bring Kids Back UA вдалося евакуювати велику групу дітей із тимчасово окупованих територій. Вони постраждали від примусу та утисків, а нині перебувають у безпеці в Україні. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, пише УНН.

