16:47
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
16:35
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
15:10
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
15:10
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 16666 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 42443 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 58407 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 41772 перегляди
Велику групу українських дітей вдалося врятувати з окупованих територій - ОП

Київ • УНН

 • 140 перегляди

У рамках ініціативи Bring Kids Back UA евакуйовано велику групу дітей з окупованих територій. Вони пережили утиски та примус, а тепер отримують допомогу в Україні.

Велику групу українських дітей вдалося врятувати з окупованих територій - ОП

У рамках ініціативи Президента Bring Kids Back UA вдалося евакуювати велику групу дітей із тимчасово окупованих територій. Вони постраждали від примусу та утисків, а нині перебувають у безпеці в Україні. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, пише УНН.

Вдалося врятувати велику групу українських дітей з тимчасово окупованих територій. За роки окупації вони пережили утиски, примус і нав’язування російської пропаганди, а сьогодні вже у безпеці й отримують необхідну допомогу в Україні 

- написав він на своїй сторінці.

Серед них - сестри, яких окупаційна влада намагалася забрати в інтернат після смерті матері та діти, яких змушували співати гімн рф та брати участь у пропагандистських зустрічах із російськими військовими.

А також підліток, якого попри проблеми зі здоров’ям поставили на військовий облік, а його маму принижували за відмову відправити дітей на мілітаризовані заходи.

Сьогодні всі вони отримують підтримку: відновлюють документи, проходять психологічну реабілітацію та отримують підтримку для початку нового вільного життя 

- повідомив Єрмак.

Підлітка притискали за зв’язки з батьком на підконтрольній Україні території – він наважився втекти з ТОТ03.09.25, 14:07 • 2963 перегляди

Альона Уткіна

СуспільствоВійна в Україні
благодійність
Андрій Єрмак
Україна