Велику групу українських дітей вдалося врятувати з окупованих територій - ОП
Київ • УНН
У рамках ініціативи Президента Bring Kids Back UA вдалося евакуювати велику групу дітей із тимчасово окупованих територій. Вони постраждали від примусу та утисків, а нині перебувають у безпеці в Україні. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, пише УНН.
Вдалося врятувати велику групу українських дітей з тимчасово окупованих територій. За роки окупації вони пережили утиски, примус і нав’язування російської пропаганди, а сьогодні вже у безпеці й отримують необхідну допомогу в Україні
Серед них - сестри, яких окупаційна влада намагалася забрати в інтернат після смерті матері та діти, яких змушували співати гімн рф та брати участь у пропагандистських зустрічах із російськими військовими.
А також підліток, якого попри проблеми зі здоров’ям поставили на військовий облік, а його маму принижували за відмову відправити дітей на мілітаризовані заходи.
Сьогодні всі вони отримують підтримку: відновлюють документи, проходять психологічну реабілітацію та отримують підтримку для початку нового вільного життя
