16:47
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
16:35
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
15:10
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
15:10
Большую группу украинских детей удалось спасти с оккупированных территорий - ОП

Киев • УНН

 • 850 просмотра

В рамках инициативы Bring Kids Back UA эвакуирована большая группа детей с оккупированных территорий. Они пережили притеснения и принуждение, а теперь получают помощь в Украине.

Большую группу украинских детей удалось спасти с оккупированных территорий - ОП

В рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA удалось эвакуировать большую группу детей с временно оккупированных территорий. Они пострадали от принуждения и притеснений, а сейчас находятся в безопасности в Украине. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, пишет УНН.

Удалось спасти большую группу украинских детей с временно оккупированных территорий. За годы оккупации они пережили притеснения, принуждение и навязывание российской пропаганды, а сегодня уже в безопасности и получают необходимую помощь в Украине 

- написал он на своей странице.

Среди них - сестры, которых оккупационные власти пытались забрать в интернат после смерти матери, и дети, которых заставляли петь гимн рф и участвовать в пропагандистских встречах с российскими военными.

А также подросток, которого, несмотря на проблемы со здоровьем, поставили на воинский учет, а его маму унижали за отказ отправить детей на милитаризованные мероприятия.

Сегодня все они получают поддержку: восстанавливают документы, проходят психологическую реабилитацию и получают поддержку для начала новой свободной жизни 

- сообщил Ермак.

Подростка притесняли за связи с отцом на подконтрольной Украине территории – он осмелился сбежать с ВОТ03.09.25, 14:07 • 2967 просмотров

Алена Уткина

