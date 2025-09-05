Большую группу украинских детей удалось спасти с оккупированных территорий - ОП
Киев • УНН
В рамках инициативы Bring Kids Back UA эвакуирована большая группа детей с оккупированных территорий. Они пережили притеснения и принуждение, а теперь получают помощь в Украине.
В рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA удалось эвакуировать большую группу детей с временно оккупированных территорий. Они пострадали от принуждения и притеснений, а сейчас находятся в безопасности в Украине. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, пишет УНН.
Удалось спасти большую группу украинских детей с временно оккупированных территорий. За годы оккупации они пережили притеснения, принуждение и навязывание российской пропаганды, а сегодня уже в безопасности и получают необходимую помощь в Украине
Среди них - сестры, которых оккупационные власти пытались забрать в интернат после смерти матери, и дети, которых заставляли петь гимн рф и участвовать в пропагандистских встречах с российскими военными.
А также подросток, которого, несмотря на проблемы со здоровьем, поставили на воинский учет, а его маму унижали за отказ отправить детей на милитаризованные мероприятия.
Сегодня все они получают поддержку: восстанавливают документы, проходят психологическую реабилитацию и получают поддержку для начала новой свободной жизни
Подростка притесняли за связи с отцом на подконтрольной Украине территории – он осмелился сбежать с ВОТ03.09.25, 14:07 • 2967 просмотров