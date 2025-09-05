Большую группу украинских детей удалось спасти с оккупированных территорий - ОП

В рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA удалось эвакуировать большую группу детей с временно оккупированных территорий. Они пострадали от принуждения и притеснений, а сейчас находятся в безопасности в Украине. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, пишет УНН.

