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Великий бізнес сплатив понад 258 млрд грн податків

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. З початку 2019 року великі платники сплатили до бюджету понад 258 млрд грн, що на 11,4% більше, ніж у минулому. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби.

Великий бізнес сплатив понад 258 млрд грн податків

"Протягом січня-вересня 2019 року платниками Офісу великих платників податків ДПС забезпечено збір платежів до Державного бюджету в розмірі 258,1 млрд грн, а це на 26,4 млрд грн, або на 11,4%, більше аналогічного періоду минулого року", - йдеться в повідомленні.

Доля податкових платежів від великого бізнесу, за результатами 9 місяців поточного року, склала 56,6% від податкових платежів державного бюджету по Україні. У тому числі, податок на прибуток – 73,8%, податок на додану вартість – 56,8%, акцизний податок – 94,6%.

"Слід відмітити позитивну динаміку платежів до бюджету в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (січень-вересень 2018), а саме по податку на додану вартість на 1,6 млрд грн або на 1,6% та по акцизному податку з вироблених товарів на 0,818 млрд грн або на 1,7 %", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за 9 місяців податкові надходження до бюджетів всіх рівнів і державних цільових фондів становили 729,9 млрд грн, що на 18,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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