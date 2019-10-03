За дев'ять місяців до бюджетів усіх рівнів зібрали на 18,6% більше податків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. За 9 місяців 2019 року податкові надходження до бюджетів всіх рівнів і державних цільових фондів становили 729,9 млрд грн, що на 18,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної податкової служби України.
"Державна податкова служба виконала поточний план. За оперативними даними, за 9 місяців цього року ДПС забезпечила надходження до бюджетів всіх рівнів і державних цільових фондів у розмірі 729,9 млрд грн. Це на 114,2 млрд грн, або на 18,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. З них до державного бюджету загалом надійшло 338,2 млрд грн, у тому числі - 331,1 млрд грн до загального та 7,1 млрд грн до спеціального фонду", - повідомили податківці.
Також у порівнянні із минулорічними показниками, як вказано, зросли надходження до місцевих бюджетів і державних цільових фондів.
Зокрема, у січні-вересні місцеві бюджети отримали 192,9 млрд грн платежів, що адмініструє ДПС, або "плюс" 32,3 млрд грн (+20,1%) до січня-вересня 2018 року. У державні цільові фонди за цей же період надійшло 198,7 млрд грн ЄСВ, що на 34,9 млрд грн, або 21,3 % більше, ніж за січень-вересень 2018 року.
Нагадаємо, за 9 місяців 2019 року податкова служба забезпечила до державного бюджету 331,1 млрд грн, що на 15,8%, або 45,3 млрд грн більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.