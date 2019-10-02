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З українців у січні-вересні зібрали на 16% більше податків

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Податкові надходження у січні-вересні 2019 року становили понад 300 млрд грн, що на 15,8% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної податкової служби (ДПС) України.

З українців у січні-вересні зібрали на 16% більше податків

"За 9 місяців 2019 року податкова служба забезпечила до державного бюджету 331,1 млрд грн, що на 15,8%, або 45,3 млрд грн більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року", - йдеться в повідомленні.

Індикативні показники для ДПС на січень-вересень 2019 року визначено у сумі 330,3 млрд грн. Це означає, що план було перевиконано на 0,8 млрд грн.

"Такого результату, крім надходжень з частини чистого прибутку, вдалося досягти завдяки: податку та збору на доходи фізичних осіб (+3,9 млрд грн); податку на прибуток (+3,3 млрд грн) при зменшенні переплати до держбюджету на 4,9 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, за результатами 9 місяців 2019 року сума відшкодування ПДВ збільшилась на 20,3%, або на 19,8 млрд грн у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Нагадаємо, від 1 жовтня в Україні змінюються реквізити рахунків для сплати податків і зборів через запровадження стандарту IBAN (міжнародний номер банківського рахунку).

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