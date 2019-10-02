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С украинцев в январе-сентябре собрали на 16% больше налогов

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Налоговые поступления в январе-сентябре 2019 года составили более 300 млрд грн, что на 15,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы (ГНС) Украины.

С украинцев в январе-сентябре собрали на 16% больше налогов

"За 9 месяцев 2019 года налоговая служба обеспечила в государственный бюджет 331,1 млрд грн, что на 15,8%, или 45,3 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Индикативные показатели для ГНС на январь-сентябрь 2019 года определены в сумме 330,3 млрд грн. Это означает, что план был перевыполнен на 0,8 млрд грн.

"Такого результата, кроме поступлений из части чистой прибыли, удалось достичь благодаря: налогу и сбору на доходы физических лиц (+3,9 млрд грн), налогу на прибыль (+3,3 млрд грн) при уменьшении переплаты в госбюджет на 4,9 млрд грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам 9 месяцев 2019 года сумма возмещения НДС увеличилась на 20,3%, или на 19,8 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Напомним, с 1 октября в Украине меняются реквизиты счетов для уплаты налогов и сборов из-за введения стандарта IBAN (международный номер банковского счета).

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