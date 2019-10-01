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Відсьогодні змінюються реквізити рахунків для сплати податків

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Відсьогодні в Україні змінюються реквізити рахунків для сплати податків і зборів через запровадження стандарту IBAN (міжнародний номер банківського рахунку). Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

Відсьогодні змінюються реквізити рахунків для сплати податків

"З 1 жовтня 2019 року змінюються реквізити рахунків для сплати податків і зборів у зв’язку з їх відкриттям відповідно до вимог стандарту IBAN", - зазначили у відомстві.

Державною казначейською службою України, як вказано, забезпечено перехід на міжнародні номери рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів відповідно до вимог стандарту IBAN (29 літерно-цифрових символів).

Інформація щодо реквізитів зазначених рахунків розміщена на субсайтах територіальних органів ДПС офіційного вебпорталу ДПС у рубриці "Бюджетні рахунки".

Нагадаємо, у серпні в Україні почали запроваджувати міжнародний номер банківського рахунку IBAN.

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