Відсьогодні змінюються реквізити рахунків для сплати податків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Відсьогодні в Україні змінюються реквізити рахунків для сплати податків і зборів через запровадження стандарту IBAN (міжнародний номер банківського рахунку). Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.
"З 1 жовтня 2019 року змінюються реквізити рахунків для сплати податків і зборів у зв’язку з їх відкриттям відповідно до вимог стандарту IBAN", - зазначили у відомстві.
Державною казначейською службою України, як вказано, забезпечено перехід на міжнародні номери рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів відповідно до вимог стандарту IBAN (29 літерно-цифрових символів).
Інформація щодо реквізитів зазначених рахунків розміщена на субсайтах територіальних органів ДПС офіційного вебпорталу ДПС у рубриці "Бюджетні рахунки".
Нагадаємо, у серпні в Україні почали запроваджувати міжнародний номер банківського рахунку IBAN.