С сегодняшнего дня изменяются реквизиты счетов для уплаты налогов

"С 1 октября 2019 года изменяются реквизиты счетов для уплаты налогов и сборов в связи с их открытием в соответствии с требованиями стандарта IBAN", - отметили в ведомстве.

Государственной казначейской службой Украины, как указано, обеспечен переход на международные номера счетов для зачисления поступлений в государственный и местные бюджеты в соответствии с требованиями стандарта IBAN (29 буквенно-цифровых символов).

Информация о реквизитах указанных счетов размещена на субсайтах территориальных органов ГНС официального вебпортала ГНС в рубрике "Бюджетные счета".

Напомним, в августе в Украине начали вводить международный номер банковского счета IBAN.