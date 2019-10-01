С сегодняшнего дня изменяются реквизиты счетов для уплаты налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. С сегодняшнего дня в Украине меняются реквизиты счетов для уплаты налогов и сборов из-за введения стандарта IBAN (международный номер банковского счета). Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.
"С 1 октября 2019 года изменяются реквизиты счетов для уплаты налогов и сборов в связи с их открытием в соответствии с требованиями стандарта IBAN", - отметили в ведомстве.
Государственной казначейской службой Украины, как указано, обеспечен переход на международные номера счетов для зачисления поступлений в государственный и местные бюджеты в соответствии с требованиями стандарта IBAN (29 буквенно-цифровых символов).
Информация о реквизитах указанных счетов размещена на субсайтах территориальных органов ГНС официального вебпортала ГНС в рубрике "Бюджетные счета".
Напомним, в августе в Украине начали вводить международный номер банковского счета IBAN.