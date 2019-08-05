В Україні почали запроваджувати міжнародний номер банківського рахунку

Так, відсьогодні нові рахунки клієнтам банки відкриватимуть відповідно до вимог стандарту IBAN.

Чинні номери рахунків банки змінюватимуть відповідно до вимог цього стандарту зі збереженням чинного номера аналітичного обліку. Але з 1 листопада 2019 року застосування IBAN стане обов’язковим для клієнтів усіх банків України під час здійснення переказів коштів як у національній, так і в іноземних валютах, зокрема під час транскордонних переказів. Тобто всі перекази з 1 листопада 2019 року будуть здійснюватися лише з використанням IBAN.

"Важливо, що усі платіжні картки, емітовані банками до рахунку клієнта, залишаються чинними, вони є платіжним інструментом, який надає клієнту можливість за допомогою платіжного пристрою, зокрема ініціювати переказ коштів з банківського рахунка", - підкреслили у Нацбанку.

Рахунки за стандартом IBAN складатимуться з 29 літерно-цифрових символів, викладених у такій послідовності:

код України – UA-2 літери;

контрольний розряд – 2 цифри;

код банку – 6 цифр;

рахунок – довжина номера рахунка не є фіксованою (до 31 жовтня 2019 року – від 5 до 14 символів, з 01 листопада 2019 року – від 5 до 19 символів).

Запровадження IBAN дасть можливість гармонізувати український платіжний простір з європейським, а також сприятиме подальшій запланованій модернізації системи електронних платежів Нацбанку. Загалом використання стандарту IBAN завдяки скороченню реквізитів має зробити зручнішим оформлення розрахункових документів, вказали у НБУ.

Нагадаємо, НБУ планує змінити вимоги до реєстрації платіжних систем, зокрема, спростити вимоги до їх правил для резидентів і оновити вимоги щодо інформаційної безпеки.