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В Украине начали вводить международный номер банковского счета

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. С сегодняшнего дня в Украине стартует введение международного номера банковского счета IBAN. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Так, с сегодняшнего дня новые счета клиентам банки будут открывать соответствии с требованиями стандарта IBAN.

Действующие номера счетов банки будут менять в соответствии с требованиями настоящего стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета. Но с 1 ноября 2019 года применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в частности при трансграничных переводах. То есть все переводы с 1 ноября 2019 года будут осуществляться только с использованием IBAN.

"Важно, что все платежные карточки, эмитированные банками к счету клиента, остаются в силе, они являются платежным инструментом, который предоставляет клиенту возможность с помощью платежного устройства, в частности инициировать перевод средств с банковского счета", - подчеркнули в Нацбанке.

Счета по стандарту IBAN будет состоять из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности:
код Украины - UA-2 буквы;
контрольный разряд - 2 цифры;
код банка - 6 цифр;
счет - длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 года - от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 года - от 5 до 19 символов).

Введение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей Нацбанка. В общем использование стандарта IBAN благодаря сокращению реквизитов должен сделать более удобным оформление расчетных документов, указали в НБУ.

Напомним, НБУ планирует изменить требования к регистрации платежных систем, в частности, упростить требования к их правилами для резидентов и обновить требования по информационной безопасности.

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