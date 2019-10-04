Крупный бизнес заплатил более 258 млрд грн налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. С начала 2019 года крупные плательщики уплатили в бюджет более 258 млрд грн, что на 11,4% больше, чем в прошлом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.
"В течение января-сентября 2019 года плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков ГНС обеспечен сбор платежей в Государственный бюджет в размере 258,1 млрд грн, а это на 26,4 млрд грн, или на 11,4% больше аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.
Доля налоговых платежей от крупного бизнеса, по результатам 9 месяцев текущего года, составила 56,6% от налоговых платежей государственного бюджета по Украине. В том числе, налог на прибыль - 73,8%, налог на добавленную стоимость - 56,8%, акцизный налог - 94,6%.
"Следует отметить положительную динамику платежей в бюджет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (январь-сентябрь 2018 года), а именно по налогу на добавленную стоимость на 1,6 млрд грн или на 1,6% и по акцизному налогу с произведенных товаров на 0,818 млрд грн или на 1,7%", - говорится в сообщении.
Напомним, за 9 месяцев налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды составили 729,9 млрд грн, что на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.