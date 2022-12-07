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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 42561 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Велика Британія замовила ще тисячі протитанкових гармат NLAW

Велика Британія замовила ще тисячі протитанкових гармат NLAW

Київ • УНН

 • 1104056 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Велика Британія замовила тисячі нових протитанкових озброєнь у рамках угоди на 223 мільйони фунтів стерлінгів (272,04 мільйона доларів) із шведським виробником Saab, повідомило у середу міністерство оборони, пише УНН.

Деталі

Нова зброя збиратиметься на заводі Thales у Белфасті, Північна Ірландія, і поступатиме до британської армії.

"Ці легкі протитанкові засоби нового покоління відіграли вирішальну роль у підтримці української армії", - йдеться у заяві міністра оборони Бена Воллеса.

"Працюючи з нашими першокласними галузевими партнерами, ми продовжуємо виконувати свої зобов'язання перед НАТО, гарантуючи, що наші збройні сили отримуватимуть стабільні поставки цієї зброї найближчими роками, одночасно підтримуючи робочі місця у Великій Британії по всій країні", - продовжив він.

Додамо

NLAW - це керована з плеча ракетна система, якою може управляти один солдат, щоб вивести з ладу добре захищений сучасний бойовий танк з відстані від 20 до 800 метрів.

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