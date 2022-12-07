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Великобритания заказала еще тысячи противотанковых пушек NLAW

Великобритания заказала еще тысячи противотанковых пушек NLAW

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Великобритания заказала тысячи новых противотанковых вооружений в рамках соглашения на 223 миллиона фунтов стерлингов (272,04 миллиона долларов) со шведским производителем Saab, сообщило в среду министерство обороны, пишет УНН.

Детали

Новое оружие будет собираться на заводе Thales в Белфасте, Северная Ирландия, и будет поступать в британскую армию.

"Эти легкие противотанковые средства нового поколения сыграли решающую роль в поддержке украинской армии", - говорится в заявлении министра обороны Бена Уоллеса.

"Работая с нашими первоклассными отраслевыми партнерами, мы продолжаем выполнять свои обязательства перед НАТО, гарантируя, что наши вооруженные силы будут получать стабильные поставки этого оружия в ближайшие годы, одновременно поддерживая рабочие места в Великобритании по всей стране", - продолжил он.

Добавим

NLAW – это управляемая с плеча ракетная система, которой может управлять один солдат, чтобы вывести из строя хорошо защищенный современный боевой танк с расстояния от 20 до 800 метров.

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