Великобритания заказала еще тысячи противотанковых пушек NLAW

Детали

Новое оружие будет собираться на заводе Thales в Белфасте, Северная Ирландия, и будет поступать в британскую армию.

"Эти легкие противотанковые средства нового поколения сыграли решающую роль в поддержке украинской армии", - говорится в заявлении министра обороны Бена Уоллеса.

"Работая с нашими первоклассными отраслевыми партнерами, мы продолжаем выполнять свои обязательства перед НАТО, гарантируя, что наши вооруженные силы будут получать стабильные поставки этого оружия в ближайшие годы, одновременно поддерживая рабочие места в Великобритании по всей стране", - продолжил он.

Добавим

NLAW – это управляемая с плеча ракетная система, которой может управлять один солдат, чтобы вывести из строя хорошо защищенный современный боевой танк с расстояния от 20 до 800 метров.