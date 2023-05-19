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Велика Британія наклала санкції на 9 компаній, які пов'язані з "росатомом" - Галущенко

Велика Британія наклала санкції на 9 компаній, які пов'язані з "росатомом" - Галущенко

Київ • УНН

 • 614471 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував Великій Британії за санкції проти 9 компаній, пов'язаних з "росатомом". Про це йдеться на його сторінці у Twitter, пише УНН.

Цитата

"Вдячні Великій Британії за санкції проти 9 компаній, пов'язаних з "Росатомом". Атомна енергетика є останнім елементом енергетичного тиску РФ на Європу та далеко за її межами. Світ має зупинити бізнес з агресором. Продовжимо тиск на злочинний режим", - написав глава Міненерго.

Нагадаємо

Велика Британія запровадила черговий пакет санкцій проти росії, націлений на 86 осіб, які зокрема причетні до розкрадання та перепродажу українського зерна, олігарха та очільника "російської мідної компанії" Ігоря Алтушкіна, так званого "очільника" Запорізької АЕС Олега Романенка, а також проти енергетичних та транспортних компаній.

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