Велика Британія ввела санкції проти рф: до списку потрапили 86 компаній та осіб рф
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Велика Британія запровадила черговий пакет санкцій проти росії, націлений на 86 осіб, які зокрема причетні до розкрадання та перепродажу українського зерна, олігарха та очільника "російської мідної компанії" Ігоря Алтушкіна, так званого "очільника" Запорізької АЕС Олега Романенка, а також проти енергетичних та транспортних компаній. Про це інформує УНН, посилаючись на сайт британського уряду.
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"росія має знати, що ми та інші країни непохитні у своїй рішучості підтримувати Україну не лише тут і зараз ресурсами, які їй необхідні для захисту, але й у довгостроковій перспективі... Ми нікуди не підемо", - заявив у коментарі Sky News прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак щодо нового пакету санкцій, додавши, що очікує від лідерів G7 рішення по забороні імпорту російських алмазів "цими вихідними".
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Як йдеться у заяві уряду, Британія націлюється на окремих осіб і організації, пов’язані з енергетичним, металургійним, оборонним, транспортним і фінансовим секторами росії. Заходи включають обмеження проти тіньових осіб і організацій, пов’язаних з розкраданням і перепродажем українського зерна, а також проти основних російських енергетичних і вантажних компаній. Про новий пакет санкцій було оголошено під час зустрічі Сунака зі своїми колегами на саміті G7 в Японії.
Британія внесла у "підсанкційний" список 9 організацій, пов’язаних з російською державною атомною енергетичною компанією "росатом". Це, зокрема, компанія UMATEX, яка виробляє композиційні матеріали на основі вуглецевого волокна для "росатома", що можуть бути використані у військових цілях, і компанія TRINITI, чиї дослідження та розробки в області лазерної фізики "безпосередньо" фінансуються коштом державного оборонного замовлення рф. Повідомляється, що лазери TRINITI були встановлені на шасі танків з метою засліплення оптики літаків і виведення з ладу високоточної зброї.
Крім цього, Лондон вводить обмеження проти так званого "керівника" Запорізької АЕС Олега Романенка, Експлуатаційної організації Запорізької АЕС, 13 членів ради директорів "газпром-нефть" і 5 членів ради директорів "транснефти" також були визначені.
Під санкції також потрапив олігарх-мільярдер Ігор Алтушкін, який володіє "російською мідною компанією" - третім за величиною виробником міді в рф. Обмеження запровадили ще проти 8 компаній, пов’язаних з виробництвом металів у росії. Британія оголосила, що заборонить імпорт російських металів, включаючи алюміній, нікель і мідь.
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"Разом ці дії збільшують тиск на металургійну промисловість росії, яка залишається важливим джерелом доходів для фінансування військової машини кремля, і вони мають ширший вплив на роботу інших секторів, таких як транспорт і енергетика", - йдеться в заяві уряду.
У транспортній сфері Лондон вводить обмеження проти Pawell Shipping Co LLP, Державної зернової корпорації (GZO) та їх директора Микити Бусела, які "причетні до систематичного розкрадання українського зерна". Також під санкції потрапили 6 великих російських судноплавних компаній, у тому числі Sun Ship Management, компанія, пов’язана з найбільшою державною судноплавною компанією рф "Совкомфлотом", яка причетна до обходу або підриві наслідків західних санкцій проти країни-агресора.
Націлюючись на оборонний сектор рф, Британія ввела обмеження проти 20 керівників сектору та компаній, які підтримують продовження військової діяльності росії в Україні, оснащуючи як російські збройні сили, так і групу Вагнера. Зокрема, серед них: директори АТ "Концерн Калашников" Алан Лушинков і Володимир Лепін, виробник протипіхотних та танкових мін ВАТ "БМЗ", міноритарне дочірнє підприємство російського оборонного конгломерату "ростех" АТ "Мотовилихинские".
У фінансовому секторі, під санкції Британії потрапили п'ять банків, у тому числі "Металургійний інвестиційний банк" та ВАТ "Дом рф".
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Прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунак у межах саміту G7 в Японії оголосив про заборону на російські алмази, мідь, алюміній та нікель.