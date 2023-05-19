Велика Британія ввела санкції проти рф: до списку потрапили 86 компаній та осіб рф

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"росія має знати, що ми та інші країни непохитні у своїй рішучості підтримувати Україну не лише тут і зараз ресурсами, які їй необхідні для захисту, але й у довгостроковій перспективі... Ми нікуди не підемо", - заявив у коментарі Sky News прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак щодо нового пакету санкцій, додавши, що очікує від лідерів G7 рішення по забороні імпорту російських алмазів "цими вихідними".

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Як йдеться у заяві уряду, Британія націлюється на окремих осіб і організації, пов’язані з енергетичним, металургійним, оборонним, транспортним і фінансовим секторами росії. Заходи включають обмеження проти тіньових осіб і організацій, пов’язаних з розкраданням і перепродажем українського зерна, а також проти основних російських енергетичних і вантажних компаній. Про новий пакет санкцій було оголошено під час зустрічі Сунака зі своїми колегами на саміті G7 в Японії.

Британія внесла у "підсанкційний" список 9 організацій, пов’язаних з російською державною атомною енергетичною компанією "росатом". Це, зокрема, компанія UMATEX, яка виробляє композиційні матеріали на основі вуглецевого волокна для "росатома", що можуть бути використані у військових цілях, і компанія TRINITI, чиї дослідження та розробки в області лазерної фізики "безпосередньо" фінансуються коштом державного оборонного замовлення рф. Повідомляється, що лазери TRINITI були встановлені на шасі танків з метою засліплення оптики літаків і виведення з ладу високоточної зброї.

Крім цього, Лондон вводить обмеження проти так званого "керівника" Запорізької АЕС Олега Романенка, Експлуатаційної організації Запорізької АЕС, 13 членів ради директорів "газпром-нефть" і 5 членів ради директорів "транснефти" також були визначені.

Під санкції також потрапив олігарх-мільярдер Ігор Алтушкін, який володіє "російською мідною компанією" - третім за величиною виробником міді в рф. Обмеження запровадили ще проти 8 компаній, пов’язаних з виробництвом металів у росії. Британія оголосила, що заборонить імпорт російських металів, включаючи алюміній, нікель і мідь.

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"Разом ці дії збільшують тиск на металургійну промисловість росії, яка залишається важливим джерелом доходів для фінансування військової машини кремля, і вони мають ширший вплив на роботу інших секторів, таких як транспорт і енергетика", - йдеться в заяві уряду.

У транспортній сфері Лондон вводить обмеження проти Pawell Shipping Co LLP, Державної зернової корпорації (GZO) та їх директора Микити Бусела, які "причетні до систематичного розкрадання українського зерна". Також під санкції потрапили 6 великих російських судноплавних компаній, у тому числі Sun Ship Management, компанія, пов’язана з найбільшою державною судноплавною компанією рф "Совкомфлотом", яка причетна до обходу або підриві наслідків західних санкцій проти країни-агресора.

Націлюючись на оборонний сектор рф, Британія ввела обмеження проти 20 керівників сектору та компаній, які підтримують продовження військової діяльності росії в Україні, оснащуючи як російські збройні сили, так і групу Вагнера. Зокрема, серед них: директори АТ "Концерн Калашников" Алан Лушинков і Володимир Лепін, виробник протипіхотних та танкових мін ВАТ "БМЗ", міноритарне дочірнє підприємство російського оборонного конгломерату "ростех" АТ "Мотовилихинские".

У фінансовому секторі, під санкції Британії потрапили п'ять банків, у тому числі "Металургійний інвестиційний банк" та ВАТ "Дом рф".

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Прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунак у межах саміту G7 в Японії оголосив про заборону на російські алмази, мідь, алюміній та нікель.