Bloomberg: G7 поки не вводитиме "майже повну" заборону на експорт до рф
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Країни "Групи семи" (G7) "вирішили не вводити майже повну заборону на експорт до росії", а замість цього розширять існуючі обмеження на ключові товари, з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Посланці G7, як повідомляється, обговорювали зміну існуючого режиму санкцій із забороною будь-якого експорту, окрім винятків. Відповідно до поточних критеріїв, будь-який експорт дозволений, якщо немає санкцій. Винятки включали б ліки, сільськогосподарські товари та продукти харчування.
"Однак останній проект заяви, яку лідери G7 збираються ухвалити на своєму саміті в Хіросімі, який розпочався в п’ятницю, не містить цього положення", - повідомляє агентство.
Джерела кажуть, що цей крок був би надто складним для деяких членів, враховуючи різні правові та регуляторні системи, зокрема в Європейському Союзі. Така майже повна заборона також вимагала б згоди всіх держав ЄС.
Як вказано, G7 натомість "розширить список заборонених товарів, щоб обмежити товари, критичні для війни росії в Україні, включаючи ті, що використовуються на полі бою, такі як експорт промислового обладнання та інструментів", згідно з проектом заяви. G7 також буде націлена на ключові сектори, такі як виробництво, будівництво, транспорт і бізнес-послуги.
Окрім удару по доходах москви, G7 зосереджена на тому, щоб усунути лазівки в санкціях і посилити правозастосування, особливо щодо третіх країн, через які росія імпортує заборонені товари.
У межах цих зусиль, як зазначається, G7 також збирається оголосити, що члени працюватимуть разом, щоб обмежити торгівлю російськими алмазами, і вжити заходів проти країн, які, на їхню думку, матеріально підтримують війну москви.
Доповнення
Велика Британія, член G7, оголосила про заборону на російські алмази, експорт галузі вартістю 4 мільярди доларів у 2021 році, а також на імпорт міді, алюмінію та нікелю російського походження.