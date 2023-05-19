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Bloomberg: G7 пока не будет вводить "почти полный" запрет на экспорт в рф

Bloomberg: G7 пока не будет вводить "почти полный" запрет на экспорт в рф

Киев • УНН

 • 757086 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Страны "Группы семи" (G7) "решили не вводить почти полный запрет на экспорт в россию", а вместо этого расширят существующие ограничения на ключевые товары, со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Посланники G7, как сообщается, обсуждали изменение существующего режима санкций с запретом любого экспорта, кроме исключений. Согласно текущим критериям, любой экспорт разрешен, если нет санкций. Исключения включали бы лекарства, сельскохозяйственные товары и продукты питания.

"Однако последний проект заявления, которое лидеры G7 собираются принять на своем саммите в Хиросиме, который начался в пятницу, не содержит этого положения", - сообщает агентство.

Источники говорят, что этот шаг был бы слишком сложным для некоторых членов, учитывая различные правовые и регуляторные системы, в частности в Европейском Союзе. Такой почти полный запрет также потребовал бы согласия всех государств ЕС.

Как указано, G7 вместо этого "расширит список запрещенных товаров, чтобы ограничить товары, критические для войны россии в Украине, включая те, которые используются на поле боя, такие как экспорт промышленного оборудования и инструментов", согласно проекту заявления. G7 также будет нацелена на ключевые сектора, такие как производство, строительство, транспорт и бизнес-услуги.

Помимо удара по доходам москвы, G7 сосредоточена на том, чтобы устранить лазейки в санкциях и усилить правоприменение, особенно в отношении третьих стран, через которые россия импортирует запрещенные товары.

В рамках этих усилий, как отмечается, G7 также собирается объявить, что члены будут работать вместе, чтобы ограничить торговлю российскими алмазами, и принять меры против стран, которые, по их мнению, материально поддерживают войну москвы.

Дополнение

Великобритания, член G7, объявила о запрете на российские алмазы, экспорт отрасли стоимостью 4 миллиарда долларов в 2021 году, а также на импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения.

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