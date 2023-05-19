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Велика Британія націлилася на російські алмази: Сунак на G7 анонсував заборону

Велика Британія націлилася на російські алмази: Сунак на G7 анонсував заборону

Київ • УНН

 • 289406 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунак у межах саміту G7 в Японії оголошує про заборону на російські алмази, мідь, алюміній та нікель, повідомляє офіс британського прем'єра, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні Велика Британія оголошує про заборону на російські алмази, експорт галузі вартістю 4 мільярди доларів у 2021 році, а також на імпорт міді, алюмінію та нікелю російського походження", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляється, поряд із цими торговельними заходами уряд країни "також готує нові індивідуальні санкції, націлені на додаткових 86 осіб та компаній з путінського військово-промислового комплексу, а також тих, хто пов'язаний із ключовими потоками доходів, такими як енергетика, метали та судноплавство".

До них, як зазначається, входять "ті, хто підтримує кремль в активному підриві впливу існуючих санкцій, на тлі того, як Велика Британія продовжує працювати з партнерами з G7 для боротьби з усіма формами обходу санкцій".

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сказав: "Як показують сьогоднішні оголошення про санкції, G7 залишається єдиною перед загрозою з боку росії і непохитно підтримує Україну".

Доповнення

На сьогодні Велика Британія ввела санкції щодо понад 1500 фізичних та юридичних осіб, заморозивши активи на суму понад 18 мільярдів фунтів стерлінгів у Великій Британії та наклавши санкції на торгівлю товарами між Великою Британією та росією на суму понад 20 мільярдів фунтів стерлінгів.

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