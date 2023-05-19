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Великобритания нацелилась на российские алмазы: Сунак на G7 анонсировал запрет

Киев • УНН

 • 289398 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Премьер-министра Великобритании Риши Сунак в рамках саммита G7 в Японии объявляет о запрете на российские алмазы, медь, алюминий и никель, сообщает офис британского премьера, пишет УНН.

Детали

"Сегодня Великобритания объявляет о запрете на российские алмазы, экспорт отрасли стоимостью 4 миллиарда долларов в 2021 году, а также на импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения", - говорится в сообщении.

Как сообщается, наряду с этими торговыми мерами правительство страны "также готовит новые индивидуальные санкции, нацеленные на дополнительных 86 человек и компаний из путинского военно-промышленного комплекса, а также тех, кто связан с ключевыми потоками доходов, такими как энергетика, металлы и судоходство".

Туда, как отмечается, входят "те, кто поддерживает кремль в активном подрыве влияния существующих санкций, на фоне того, как Великобритания продолжает работать с партнерами из G7 для борьбы со всеми формами обхода санкций".

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сказал: "Как показывают сегодняшние объявления о санкциях, G7 остаётся единой перед угрозой со стороны россии и непоколебимо поддерживает Украину".

Дополнение

На сегодня Великобритания ввела санкции в отношении более 1500 физических и юридических лиц, заморозив активы на сумму более 18 миллиардов фунтов стерлингов в Великобритании и наложив санкции на торговлю товарами между Великобританией и россией на сумму более 20 миллиардов фунтов стерлингов.

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