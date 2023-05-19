Великобритания ввела санкции против россии: в список попали 86 компаний и человек

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"россия должна знать, что мы и другие страны непоколебимы в своей решимости поддерживать Украину не только здесь и сейчас ресурсами, которые ей необходимы для защиты, но и в долгосрочной перспективе... Мы никуда не уйдём", - заявил в комментарии Sky News премьер-министр Великобритании Риши Сунак относительно нового пакета санкций, добавив, что ожидает от лидеров G7 решения по запрету импорта российских алмазов "в эти выходные".

Детали

Как говорится в заявлении правительства, Британия нацеливается на отдельных лиц и организации, связаны с энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами россии. Меры включают ограничения против теневых лиц и организаций, связанных с хищением и перепродажей украинского зерна, а также против основных российских энергетических и грузовых компаний. О новом пакете санкций было объявлено во время встречи Сунака со своими коллегами на саммите G7 в Японии.

Британия внесла в "подсанкционный" список 9 организаций, связанных с российской государственной атомной энергетической компанией "росатом". Это, в частности, компания UMATEX, которая производит композиционные материалы на основе углеродного волокна для "росатома", которые могут быть использованы в военных целях, и компания TRINITI, чьи исследования и разработки в области лазерной физики "непосредственно" финансируются за счет государственного оборонного заказа рф. Сообщается, что лазеры TRINITI были установлены на шасси танков с целью ослепления оптики самолетов и вывода из строя высокоточного оружия.

Помимо этого, Лондон вводит ограничения против так называемого "руководителя" Запорожской АЭС Олега Романенко, Эксплуатационной организации Запорожской АЭС, 13 членов совета директоров "газпром-нефть" и 5 членов совета директоров "транснефти" также были определены.

Под санкции также попал олигарх-миллиардер Игорь Алтушкин, владеющий "Русской медной компанией" - третьим по величине производителем меди в рф. Ограничения ввели еще против 8 компаний, связанных с производством металлов в россии. Великобритания объявила, что запретит импорт российских металлов, включая алюминий, никель и медь.

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"Вместе эти действия увеличивают давление на металлургическую промышленность россии, которая остается важным источником доходов для финансирования военной машины кремля, и они имеют более широкое влияние на работу других секторов, таких как транспорт и энергетика", - говорится в заявлении правительства.

В транспортной сфере Лондон вводит ограничения против Pawell Shipping Co LLP, Государственной зерновой корпорации (GZO) и их директора Никиты Бусела, которые "причастны к систематическому хищению украинского зерна". Также под санкции попали 6 крупных российских судоходных компаний, в том числе Sun Ship Management, компания, связанная с крупнейшей государственной судоходной компанией рф "Совкомфлотом", которая причастна к обходу или подрыву последствий западных санкций против страны-агрессора.

Нацеливаясь на оборонный сектор рф, Великобритания ввела ограничения против 20 руководителей сектора и компаний, которые поддерживают продолжение военной деятельности россии в Украине, оснащая как российские вооруженные силы, так и группу Вагнера. В частности, среди них: директора АО "Концерн Калашников" Алан Лушинков и Владимир Лепин, производитель противопехотных и танковых мин ОАО "БМЗ", миноритарное дочернее предприятие российского оборонного конгломерата "ростех" АО "Мотовилихинские".

В финансовом секторе, под санкции Британии попали пять банков, в том числе "Металлургический инвестиционный банк" и ОАО "Дом рф".

Ранее

Премьер-министра Великобритании Риши Сунак в рамках саммита G7 в Японии объявил о запрете на российские алмазы, медь, алюминий и никель.