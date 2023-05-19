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Великобритания наложила санкции на 9 компаний, которые связаны с "росатомом" - Галущенко

Киев • УНН

 • 614466 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Министр энергетики Украины Герман Галущенко поблагодарил Великобританию за санкции против 9 компаний, связанных с "росатомом". Об этом говорится на его странице в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Благодарны Великобритании за санкции против 9 компаний, связанных с "Росатомом". Атомная энергетика является последним элементом энергетического давления РФ на Европу и далеко за ее пределами. Мир должен остановить бизнес с агрессором. Продолжим давление на преступный режим", - написал глава Минэнерго.

Напомним

Великобритания ввела очередной пакет санкций против россии, нацеленный на 86 человек, которые в частности причастны к хищению и перепродаже украинского зерна, олигарха и руководителя "российской медной компании" Игоря Алтушкина, так называемого "руководителя" Запорожской АЭС Олега Романенко, а также против энергетических и транспортных компаний.

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