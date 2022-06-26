Велика Британія готова гарантувати Україні ще 525 мільйонів доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Джонсон перед зустріччю G7 в Німеччині, заявив, що Велика Британія готова гарантувати Україні ще 525 мільйонів доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Великобританія готова гарантувати Україні ще 525 мільйонів доларів США позик Світового банку пізніше цього року, збільшивши загальну фінансову підтримку цього року до 1,5 мільярда доларів, заявив прем’єр-міністр Борис Джонсон перед зустріччю G7 в Німеччині.
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"Україна може перемогти, і вона переможе. Але для цього їм потрібна наша підтримка. Зараз не час відмовлятися від України", - сказав Джонсон у заяві.
Нагадаємо
Україна може зіткнутися з тиском з боку росії з метою укладання мирної угоди, яка не відповідає інтересам Києва. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон побоюється, що на це вплинуть економічні наслідки в Європі.