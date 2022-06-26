Великобритания готова гарантировать Украине еще 525 миллионов долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Джонсон перед встречей G7 в Германии заявил, что Великобритания готова гарантировать Украине еще 525 миллионов долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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Великобритания готова гарантировать Украине еще 525 миллионов долларов США ссуд Всемирного банка позже в этом году, увеличив общую финансовую поддержку в этом году до 1,5 миллиарда долларов, заявил премьер-министр Борис Джонсон перед встречей G7 в Германии.
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"Украина может победить и она победит. Но для этого им нужна наша поддержка. Сейчас не время отказываться от Украины", - сказал Джонсон в заявлении.
Напомним
Украина может столкнуться с давлением со стороны россии с целью заключения мирного соглашения, не отвечающего интересам Киева. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что на это повлияют экономические последствия в Европе.