Борис Джонсон побоюється, що Україну змусять укласти "поганий мир" з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Україна може зіткнутися з тиском з боку росії з метою укладання мирної угоди, яка не відповідає інтересам Києва. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон побоюється, що на це вплинуть економічні наслідки в Європі, передає УНН з посиланням на Reuters.
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"Занадто багато країн кажуть, що це європейська війна, в якій немає необхідності…Тому тиск зростатиме, щоб спонукати – можливо, примусити – українців до поганого миру", – заявив Джонсон.
Деталі
Він додав, що наслідки того, що російський диктатор володимир путін зможе досягти свого в Україні – стануть "довгостроковою економічною катастрофою".
Доповнення
Раніше Джонсон заявив, що російський диктатор володимир путін не сприймає мирні переговори з Україною всерйоз, він має намір зрівняти із землею українські міста.