Борис Джонсон побоюється, що Україну змусять укласти "поганий мир" з рф

Цитата

"Занадто багато країн кажуть, що це європейська війна, в якій немає необхідності…Тому тиск зростатиме, щоб спонукати – можливо, примусити – українців до поганого миру", – заявив Джонсон.

Деталі

Він додав, що наслідки того, що російський диктатор володимир путін зможе досягти свого в Україні – стануть "довгостроковою економічною катастрофою".

Доповнення

Раніше Джонсон заявив, що російський диктатор володимир путін не сприймає мирні переговори з Україною всерйоз, він має намір зрівняти із землею українські міста.