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Вдалось уникнути найгіршого прогнозу: Шмигаль про падіння ВВП на 30,4%

Київ • УНН

 • 554586 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Завдяки злагодженості українців вдалося уникнути найгіршого прогнозу падіння ВВП, попри те, що через повномасштабну агресію росії 2022 рік став найскладнішим роком для української економіки. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УНН.

Вдалось уникнути найгіршого прогнозу: Шмигаль про падіння ВВП на 30,4%

Цитата

«Через повномасштабну агресію росії 2022 рік став найскладнішим роком для української економіки. Попередня оцінка падіння ВВП за даними Міністерства економіки складає 30,4%. Попри такий суттєвий спад — це краще, ніж усі наші попередні прогнози», - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що коли росія почала терористичні обстріли української критичної інфраструктури, то були значні побоювання, що економіка може впасти на 35-40%.

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«Цього не сталося. Силам ППО вдалося збити більшість російських ракет. Енергетики змогли втримати нашу енергосистему єдиною. Уряд зі свого боку вів роботу з партнерами щодо отримання партій генераторів, трансформаторів та іншого обладнання, необхідного для ремонтів мереж», - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що український бізнес вкотре показав свою неймовірну адаптивність.

«Було завезено майже 670 тисяч генераторів різної потужності. Уряд запровадив нульове розмитнення для невеликих генераторів, а також дав можливість бізнесу отримати кредит на такі генератори під 0% до 5 років», - розповів Шмигаль.

Доповнення

Падіння ВВП України у 2022 році оцінюється на рівні 30,4%, що є кращим показником, ніж передбачалося.

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