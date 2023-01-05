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Мінекономіки: у 2022 році падіння ВВП відбулося на рівні 30,4%

Київ • УНН

 • 761661 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Падіння ВВП України у 2022 році оцінюється на рівні 30,4%, що є кращим показником, ніж передбачалося. Попередні прогнози передбачали падіння ВВП щонайменше на 40-50%. Про це повідомило Міністерство економіки України, передає УНН.

Мінекономіки: у 2022 році падіння ВВП відбулося на рівні 30,4%

Деталі

За попередньою оцінкою аналітиків Міністерства економіки, зробленою з урахуванням оперативної оцінки Держстату реального ВВП за 3 квартали 2022 року (у I кварталі 2022 року зменшення порівняно з I кварталом 2021 року на 15,1%, у ІІ кварталі 2022 року – на 37,2%, у ІІІ кварталі 2022 року - на 30,8% відповідно), падіння ВВП за підсумком 2022 року оцінюється на рівні 30,4%. Це найгірший результат за часів незалежності, але кращим, ніж очікували більшість експертів на початку повномасштабного вторгнення, коли оцінки варіювалися в межах 40-50% падіння ВВП і глибше.

При цьому у грудні падіння ВВП оцінено на рівні 34%, що є дещо кращим показником, ніж у листопаді (падіння ВВП на рівні 37%) завдяки стабілізації ситуації з енергопостачанням після обстрілів у листопаді. Втім подальші терористичні ракетні атаки з боку рф завдали хоч і не критичних, але пошкоджень (зокрема, енергетичній інфраструктурі), що продовжувало чинити тиск на настрої бізнесу та його активність.

Нагадаємо

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Україна втратила близько 90% вітрової та до 40% сонячної генерації.

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