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Міненерго: Україна втратила близько 90% вітрової та до 40% сонячної генерації

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Цього року найбільше навантаження ляже на теплову електрогенерацію, адже Україна втратила більшу частину вітрової та до 40% сонячної генерації. Про це під час наради з розгляду проблем діяльності державних вугледобувних підприємств повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу міністерства.

Міненерго: Україна втратила близько 90% вітрової та до 40% сонячної генерації

Герман Галущенко підкреслив, що протягом останніх трьох місяців енергетичні об’єкти України піддаються щоденним обстрілам ворога. Тому ситуація у вугільній галузі, як і в цілому в енергетичній сфері держави, досить складна.

Він наголосив, що з огляду на завдані руйнування, зокрема об’єктам теплової генерації, розрахунки щодо балансу і споживання вугілля були відкориговані за підсумками листопада і грудня 2022 року.

Цитата

“Зараз основне завдання – пройти осінньо-зимовий період. Однак навантаження на теплову генерацію буде зберігатися протягом усього року. росіяни окупували нашу найбільшу атомну електростанцію - ЗАЕС, крім того, через них ми втратили близько 90% вітрової генерації і до 40% сонячної. Таким чином, теплова генерація буде нести значне навантаження ”, - сказав Герман Галущенко.

“Цей і наступний опалювальні сезони ми будемо жити за рахунок власного видобутку. І це факт, який треба прийняти і виходячи з нього розраховувати подальші плани”, - резюмував Герман Галущенко.

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