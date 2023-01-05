Міненерго: Україна втратила близько 90% вітрової та до 40% сонячної генерації

Герман Галущенко підкреслив, що протягом останніх трьох місяців енергетичні об’єкти України піддаються щоденним обстрілам ворога. Тому ситуація у вугільній галузі, як і в цілому в енергетичній сфері держави, досить складна.

Він наголосив, що з огляду на завдані руйнування, зокрема об’єктам теплової генерації, розрахунки щодо балансу і споживання вугілля були відкориговані за підсумками листопада і грудня 2022 року.

Цитата

“Зараз основне завдання – пройти осінньо-зимовий період. Однак навантаження на теплову генерацію буде зберігатися протягом усього року. росіяни окупували нашу найбільшу атомну електростанцію - ЗАЕС, крім того, через них ми втратили близько 90% вітрової генерації і до 40% сонячної. Таким чином, теплова генерація буде нести значне навантаження ”, - сказав Герман Галущенко.

“Цей і наступний опалювальні сезони ми будемо жити за рахунок власного видобутку. І це факт, який треба прийняти і виходячи з нього розраховувати подальші плани”, - резюмував Герман Галущенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент "Енергоатому" поставив під сумнів можливість створення буферної зони навколо ЗАЕС - Bloomberg