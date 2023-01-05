Президент "Енергоатому" поставив під сумнів можливість створення буферної зони навколо ЗАЕС - Bloomberg

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"Ми не вважаємо це (встановлення зони безпеки навколо ЗАЕС, - ред.) реалістичним. Є новий рік, а створення цієї зони немає", - сказав Котін в інтерв’ю виданню, зауваживши, що, на його думку, більш ймовірним сценарієм є повернення електростанції під контроль України військовими.

Він додав: "Ми сподіваємось на українські збройні сили. Якщо військам Києва вдасться прорвати російські лінії та захопити південне місто Мелітополь, що знаходиться понад 100 кілометрів на південь від об’єкта, єдиним варіантом для окупантів буде залишити завод".

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Котін також наголосив, що про ядерну загрозу, яку створює кремль, окупувавши електростанцію, також слід пам’ятати країнам, які все ще ведуть ядерний бізнес з рф. Він зазначив, що це "один зі стовпів, на яких стоїть ця війна", і закликав зупинити цей потік грошей, який москва "отримує від фінансування війни".

Зокрема, президент "Енергоатому" сказав, що санкції проти російського державного атомного гіганта "росатому" мають тривати, поки війна в Україні не закінчиться. Наразі дочірні компанії "росатому" все ще постачають більше п’ятої частини збагаченого урану, який використовується в США, а також продовжують роботу над проєктами від Бангладешу до Єгипту та Туреччини.

"Їхню міжнародну діяльність слід призупинити, поки вони не припинять незаконне захоплення цивільних об’єктів", - зауважив Котін.

Зусилля українського уряду переконати інші країни розірвати зв'язки з російською атомною промисловістю отримали підтримку Holtec International Corp., близького американського постачальника атомної енергії, який працює з урядом Києва. Директор компанії Кріс Сінгх у листі, надісланому Bloomberg, заявив, що окупація ЗАЕС росією не тільки загрожує ядерною аварією, але й загрожує підірвати атомну енергетику як чисте джерело енергії в усьому світі.

"Президент росії володимир путін розробив і нормалізував нове жахливе знаряддя війни, яке майбутня держава-ізгой, подібна до його власної, не могла б використовувати проти свого сусіда, який їй не подобається. Будівництво нових атомних станцій, що виробляють чисту енергію, від яких суттєво залежить майбутнє декарбонізації навколишнього середовища нашої планети, опиниться під загрозою" - написав Сінгх.

Нагадаємо

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що Україна хоче, щоб ООН надіслала миротворців на ЗАЕС навіть без згоди на це росії.