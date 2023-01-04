Україна хоче, щоб ООН надіслала миротворців на ЗАЕС навіть без згоди на це росії - Котін
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Україна хоче щоб ООН направила миротворців на Запорізьку АЕС навіть без угоди з росією про створення зони безпеки довкола станції. Про це заявив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Проблема в тому, що немає рішення на рівні МАГАТЕ. Процес не просувається. Ми б пропонували вивести цю проблему на наступний рівень", - сказав Котін Reuters.
За словами Котіна, відсутність угоди означає, що Рада Безпеки ООН, постійним членом якої є росія, повинна розмістити миротворців.
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Україна закликала відправити миротворців ООН на Запорізьку АЕС з вересня 2022 року. Але ця заява стала першим випадком, коли український чиновник публічно запропонував розгорнути миротворців за відсутності угоди про створення зони безпеки на АЕС, яка тимчасово перебуває під російським контролем, пише агентство.
Котін зазначив, що миротворчі сили будуть способом покласти край окупації електростанції. Однак відсутність зони безпеки може ускладнити встановлення кордонів зони контролю миротворчої місії, потенційно наражаючи миротворців на небезпеку.
Директор "Енергоатому" додав, що на внутрішньому засіданні в середу офіційні особи України обговорять, як порушити питання миротворців на розгляд Ради Безпеки.
Нагадаємо
Територія захопленої російськими окупантами ЗАЕС неодноразово зазнавала артилерійських обстрілів, що викликає побоювання з приводу ядерної катастрофи.
22 грудня у москві пройшли консультації росії та МАГАТЕ щодо зони безпеки на Запорізькій АЕС. У "росатомі" повідомили, що консультації щодо проєкту декларації про створення такої зони будуть продовжені.