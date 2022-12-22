росія та МАГАТЕ провели зустріч щодо Запорізької АЕС: рішення стосовно зони безпеки немає

Цитата

”22 грудня у москві відбувся черговий раунд консультацій генерального директора “росатому” лихачова та генерального директора МАГАТЕ Гроссі. (...) Під час зустрічі обговорювалися підходи до створення зони захисту ядерної та фізичної ядерної безпеки на Запорізькій АЕС. Відзначено суттєву близькість позицій щодо проекту декларації про створення такої зони", - ыдеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначено, консультації буде продовжено "з розумінням необхідності виходу на взаємоприйнятний текст у максимально стислий термін".

Вказано, що сторони "докладно обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС у контексті завдання підвищення надійності електро- та теплопостачання майданчика станції та міста Енергодар". І що було порушено питання роботи місії експертів МАГАТЕ на станції.

Доповнення

Територія захопленої російськими окупантами ЗАЕС неодноразово зазнавала артилерійських обстрілів, що викликає побоювання з приводу ядерної катастрофи.

Очільник МАГАТЕ сподівається створення зони безпеки навколо ЗАЕС найближчим часом.