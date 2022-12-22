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россия и МАГАТЭ провели встречу по Запорожской АЭС: решения по зоне безопасности нет

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. В москве прошли консультации россии и МАГАТЭ по зоне бозопасности на Запорожской АЭС, сообщили в "росатоме", отметив, что консультации по проекту декларации о создании такой зоны будут продолжены, пишет УНН.

Цитата

"22 декабря в москве состоялся очередной раунд консультаций генерального директора "росатома" лихачёва и генерального директора МАГАТЭ Гросси. (...) В ходе встречи обсуждались подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Отмечена существенная близость позиций по проекту декларации о создании такой зоны", - говорится в сообщении.

Детали

Как указано, консультации будут продолжены "с пониманием необходимости выхода на взаимоприемлемый текст в максимально сжатые сроки".

Указано, что стороны "подробно обсудили обстановку на Запорожской АЭС в контексте задачи повышения надежности электро- и теплоснабжения площадки станции и города Энергодар". И что были затронуты вопросы работы миссии экспертов МАГАТЭ на станции.

Дополнение

Территория захваченной российскими оккупантами ЗАЭС неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам, что вызывает опасения по поводу ядерной катастрофы.

Глава МАГАТЭ надеется на создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС в ближайшее время.

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