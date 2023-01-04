Украина хочет, чтобы ООН направила миротворцев на ЗАЭС даже без согласия на это россии - Котин

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"Проблема в том, что нет решения на уровне МАГАТЭ. Процесс не продвигается. Мы бы предлагали вывести эту проблему на следующий уровень", - сказал Котин Reuters.

По словам Котина, отсутствие соглашения означает, что Совет Безопасности ООН, постоянным членом которого является россия, должен разместить миротворцев.

Детали

Украина призывала отправить миротворцев ООН на Запорожскую АЭС с сентября 2022 года. Но это заявление стало первым случаем, когда украинский чиновник публично предложил развернуть миротворцев при отсутствии соглашения о создании зоны безопасности на АЭС, которая временно находится под российским контролем, пишет агентство.

Котин отметил, что миротворческие силы будут способом положить конец оккупации электростанции. Однако отсутствие зоны безопасности может затруднить установление границ зоны контроля миротворческой миссии, потенциально подвергая миротворцев опасности.

Директор "Энергоатома" добавил, что на внутреннем заседании в среду официальные лица Украины обсудят, как поставить вопрос миротворцев на рассмотрение Совета Безопасности.

Напомним

Территория захваченной российскими оккупантами ЗАЭС неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам, что вызывает опасения по поводу ядерной катастрофы.

22 декабря в москве прошли консультации россии и МАГАТЭ по зоне безопасности на Запорожской АЭС. В "росатоме" сообщили, что консультации по проекту декларации о создании такой зоны будут продолжены.