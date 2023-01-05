Президент "Энергоатома" поставил под сомнение возможность создания буферной зоны вокруг ЗАЭС - Bloomberg

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"Мы не считаем это (установление зоны безопасности вокруг ЗАЭС, - ред.) реалистичным. Уже новый год, а создания этой зоны нет", - сказал Котин в интервью изданию, отметив, что, по его мнению, более вероятным сценарием является возвращение электростанции под контроль Украины военными.

Он добавил: "Мы надеемся на украинские вооруженные силы. Если войскам Киева удастся прорвать российские линии и захватить южный город Мелитополь, который находится более чем в 100 километрах к югу от объекта, единственным вариантом для оккупантов будет оставить завод".

Детали

Котин также отметил, что о ядерной угрозе, которую создает кремль, оккупировав электростанцию, также следует помнить странам, которые все еще ведут ядерный бизнес с рф. Он отметил, что это "один из столпов, на которых стоит эта война", и призвал остановить этот поток денег, который москва "получает от финансирования войны".

В частности, президент "Энергоатома" сказал, что санкции против российского государственного атомного гиганта "росатома" должны продолжаться, пока война в Украине не закончится. Сейчас дочерние компании "росатома" все еще поставляют более пятой части обогащенного урана, который используется в США, а также продолжают работу над проектами от Бангладеша до Египта и Турции.

"Их международную деятельность следует приостановить, пока они не прекратят незаконный захват гражданских объектов", - отметил Котин.

Усилия украинского правительства убедить другие страны разорвать связи с российской атомной промышленностью получили поддержку Holtec International Corp., близкого американского поставщика атомной энергии, который работает с правительством Киева. Директор компании Крис Сингх в письме, направленном Bloomberg, заявил, что оккупация ЗАЭС россией не только угрожает ядерной аварией, но и угрожает подорвать атомную энергетику как чистый источник энергии во всем мире.

"Президент россии владимир путин разработал и нормализовал новое ужасное орудие войны, которое будущее государство-изгой, подобное его собственному, не могло бы использовать против своего нелюбимого соседа. Строительство новых атомных станций, производящих чистую энергию, от которых существенно зависит будущее декарбонизации окружающей среды нашей планеты, окажется под угрозой" - написал Сингх.

Напомним

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что Украина хочет, чтобы ООН прислала миротворцев на ЗАЭС даже без согласия россии.