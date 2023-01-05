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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Минэнерго: Украина потеряла около 90% ветровой и до 40% солнечной генерации

Киев • УНН

 • 621936 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В этом году наибольшая нагрузка ляжет на тепловую электрогенерацию, ведь Украина потеряла большую часть ветровой и до 40% солнечной генерации. Об этом во время совещания по рассмотрению проблем деятельности государственных угледобывающих предприятий сообщил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

Минэнерго: Украина потеряла около 90% ветровой и до 40% солнечной генерации

Герман Галущенко подчеркнул, что в течение последних трех месяцев энергетические объекты Украины подвергаются ежедневным обстрелам врага. Поэтому ситуация в угольной отрасли, как и в целом в энергетической сфере государства, достаточно сложная.

Он отметил, что учитывая нанесенные разрушения, в частности объектам тепловой генерации, расчеты по балансу и потреблению угля были откорректированы по итогам ноября и декабря 2022 года.

Цитата

“Сейчас основная задача – пройти осенне-зимний период. Однако нагрузка на тепловую генерацию будет сохраняться в течение всего года. россияне оккупировали нашу крупнейшую атомную электростанцию - ЗАЭС, кроме того, из-за них мы потеряли около 90% ветровой генерации и до 40% солнечной. Таким образом, тепловая генерация будет нести значительную нагрузку”, - сказал Герман Галущенко.

“Этот и следующий отопительные сезоны мы будем жить за счет собственной добычи. И это факт, который надо принять и исходя из него рассчитывать дальнейшие планы”, - резюмировал Герман Галущенко.

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