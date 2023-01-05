Минэкономики: в 2022 году произошло падение ВВП на уровне 30,4%

Детали

По предварительной оценке аналитиков Министерства экономики, сделанной с учетом оперативной оценки Госстата реального ВВП за 3 квартала 2022 года (в I квартале 2022 года уменьшение по сравнению с I кварталом 2021 года на 15,1%, во II квартале 2022 года – на 37,2%, в III квартале 2022 года - на 30,8% соответственно), падение ВВП по итогам 2022 года оценивается на уровне 30,4%. Это худший результат за время независимости, но лучше, чем ожидало большинство экспертов в начале полномасштабного вторжения, когда оценки варьировались в пределах 40-50% падения ВВП и глубже.

При этом в декабре падение ВВП оценено на уровне 34%, что является несколько лучшим показателем, чем в ноябре (падение ВВП на уровне 37%) благодаря стабилизации ситуации с энергоснабжением после обстрелов в ноябре. Впрочем, дальнейшие террористические ракетные атаки со стороны рф нанесли хоть и не критические, но повреждения (в частности, энергетической инфраструктуре), что продолжало оказывать давление на настроения бизнеса и его активность.

Напомним

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Украина потеряла около 90% ветровой и до 40% солнечной генерации.



