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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Удалось избежать худшего прогноза: Шмыгаль о падении ВВП на 30,4%

Киев • УНН

 • 554586 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Благодаря слаженности украинцев удалось избежать худшего прогноза падения ВВП, несмотря на то, что из-за полномасштабной агрессии россии 2022 год стал самым сложным годом для украинской экономики. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.

Удалось избежать худшего прогноза: Шмыгаль о падении ВВП на 30,4%

Цитата

«Из-за полномасштабной агрессии россии 2022 год стал самым сложным годом для украинской экономики. Предварительная оценка падения ВВП по данным Министерства экономики составляет 30,4%. Несмотря на такой существенный спад — это лучше, чем все наши предыдущие прогнозы», - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что когда россия начала террористические обстрелы украинской критической инфраструктуры, то были значительные опасения, что экономика может упасть на 35-40%.

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«Этого не произошло. Силам ПВО удалось сбить большинство российских ракет. Энергетики смогли удержать нашу энергосистему единой. Правительство со своей стороны вело работу с партнерами по получению партий генераторов, трансформаторов и другого оборудования, необходимого для ремонтов сетей», - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что украинский бизнес в очередной раз показал свою невероятную адаптивность.

«Было завезено почти 670 тысяч генераторов различной мощности. Правительство ввело нулевую растаможку для небольших генераторов, а также дало возможность бизнесу получить кредит на такие генераторы под 0% до 5 лет», - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Падение ВВП Украины в 2022 году оценивается на уровне 30,4%, что является лучшим показателем, чем предполагалось.

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