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МВФ: потреби України у зовнішньому фінансуванні в 2023 році можуть досягти 57 млрд доларів

МВФ: потреби України у зовнішньому фінансуванні в 2023 році можуть досягти 57 млрд доларів

Київ • УНН

 • 842949 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Потреби України у зовнішньому фінансуванні у 2023 році становитимуть щонайменше 39,5 млрд дол., а в разі несприятливого сценарію можуть досягти 57 млрд дол. Про це йдеться в матеріалах Міжнародного валютного фонду, повідомляє УНН.

Цитата

"Штатний аналіз передбачає, що потреби в зовнішньому фіскальному фінансуванні складуть не менше 39,5 млрд доларів за основним сценарієм і можуть досягти 57 млрд доларів за несприятливим сценарієм, враховуючи, що влада може виявитися не в змозі вжити комплексних заходів для повної компенсації великих потрясінь", — йдеться у заяві МВФ.

У Фонді вважають, що виділення коштів на випередження допоможе усунути напруженість на початку 2023 року.

Несприятливий сценарій, передбачає падіння ВВП у 2023 році на 12,5% та інфляцію на рівні 40%, а також зниження міжнародних резервів до 18 млрд дол. і витрат держбюджету до 68,8% ВВП.

За даними МВФ, в 2023 році Україна отримає 18 млрд дол. кредиту від ЄС, ще 14 млрд дол. двосторонніх грантів, 2 млрд дол. кредитів від Світового банку, а також 1,5 млрд дол. від інших міжнародних фінансових організацій.

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