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МВФ: потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году могут достигнуть 57 млрд долларов

МВФ: потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году могут достигнуть 57 млрд долларов

Киев • УНН

 • 842944 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году составят не менее 39,5 млрд долл., а в случае неблагоприятного сценария могут достигнуть 57 млрд долл. Об этом говорится в материалах Международного валютного фонда, сообщает УНН.

Цитата

"Штатный анализ предполагает, что потребности во внешнем фискальном финансировании составят не менее 39,5 млрд долларов по основному сценарию и могут достичь 57 млрд долларов по неблагоприятному сценарию, учитывая, что власти могут оказаться не в состоянии принять комплексные меры для полной компенсации больших потрясений", — говорится в заявлении МВФ.

В Фонде считают, что выделение средств на опережение поможет устранить напряженность в начале 2023 года.

Неблагоприятный сценарий предполагает падение ВВП в 2023 году на 12,5% и инфляцию на уровне 40%, а также снижение международных резервов до 18 млрд дол. и расходов госбюджета до 68,8% ВВП

По данным МВФ, в 2023 году Украина получит 18 млрд дол. кредита от ЕС, еще 14 млрд долл. двусторонних грантов, 2 млрд долл. кредитов от Всемирного банка, а также 1,5 млрд долл. от других международных финансовых организаций.

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