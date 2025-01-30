Вчені з Німеччини збирають сліди екозлочинів в Україні: ЗМІ повідомили деталі

Спільно з українською владою та неурядовими організаціями, науковці Європейського університету Віадріна збирають свідчення екологічних збитків, спричинених війною росії в Україні. Про це повідомляє DW, пише УНН.

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Сюзанн Воршех з Асоціації міждисциплінарних досліджень по Україні (KIU) у Віадріні зазначає, що збиток від розпочатої рф війни для екології може сягнути 72 млрд євро.

"Як приклад вона наводить 25 тисяч гектарів спаленого лісу, 220 природних заповідників, що перебувають під загрозою або знищені, і майже 1 млн гектарів замінованих лісів і земель. Війна призводить і до загибелі тварин. Кількість загиблих дельфінів і китів у Чорному морі продовжує збільшуватися. Їх знищують вибухи торпед і мін, шум гідролокаторів бойових кораблів і забруднення води", - йдеться у повідомленні.

Пошук доказів екоциду має на меті притягнути до відповідальності винних і вимагати відшкодування збитків. Попри те, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі ще не кваліфікує екоцид як злочин, Європейський Союз та ООН активно проводять кампанію за визнання екологічних злочинів як таких, що розглядаються в МКС.

Нагадаємо

В Україні зафіксовано понад 6,5 тисяч злочинів проти довкілля через російську агресію. Завдані збитки оцінюються щонайменше у 70 млрд євро, включаючи шкоду водним ресурсам та лісам.