Ученые из Германии собирают следы экопреступлений в Украине: СМИ сообщили детали
Киев • УНН
Европейский университет Виадрина документирует экологические убытки от российской войны в Украине, которые могут достичь 72 млрд евро. Повреждено 220 заповедников, уничтожено 25 тыс. га леса и заминировано 1 млн га территорий.
Совместно с украинскими властями и неправительственными организациями, ученые Европейского университета Виадрина собирают свидетельства экологического ущерба, вызванного войной России в Украине. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
Детали
Сюзанн Воршех из Ассоциации междисциплинарных исследований по Украине (KIU) в Виадрине отмечает, что ущерб от начатой рф войны для экологии может достичь 72 млрд евро.
«В качестве примера она приводит 25 тысяч гектаров сожженного леса, 220 природных заповедников, находящихся под угрозой или уничтожены, и почти 1 млн гектаров заминированных лесов и земель. Война приводит и к гибели животных. Количество погибших дельфинов и китов в Черном море продолжает увеличиваться. Их уничтожают взрывы торпед и мин, шум гидролокаторов боевых кораблей и загрязнение воды», - говорится в сообщении.
Поиск доказательств экоцида имеет целью привлечь к ответственности виновных и требовать возмещения ущерба. Несмотря на то, что Международный уголовный суд в Гааге еще не квалифицирует экоцид как преступление, Европейский Союз и ООН активно проводят кампанию за признание экологических преступлений как рассматриваемых в МУС.
Напомним
В Украине зафиксировано более 6,5 тысяч преступлений против окружающей среды из-за российской агрессии. Нанесенный ущерб оценивается минимум в 70 млрд евро, включая ущерб водным ресурсам и лесам.