Вчені помітили ознаки довговічності імунітету до COVID-19

"Нові дослідження показують, що клітини людської імунної системи зберігають інформацію про коронавіруси. Тому в майбутньому вони можуть знову відбити атаку інфекції. Імунна система "запам'ятовує" різні збудники захворювань не однаково добре. Але, схоже, наше тіло здатне серйозно досліджувати коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Вчені, які спостерігали за імунною реакцією на інфекцію, тепер почали фіксувати обнадійливі ознаки появи довготривалого захисту. І вони виникають навіть у людей, які перенесли COVID-19 у м'якій формі.

Антитіла проти хвороби, а також Імунні B- і Т-клітини, здатні розпізнати інфекцію, зберігаються в організмі через місяці після завершення хвороби. Це нагадує те, як людське тіло бореться з іншими вірусами, відзначають дослідники.

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"Це саме те, на що ми всі сподіваємося. Всі необхідні умови для повної захисної імунної реакції на своєму місці", - сказала Маріон Пеппер, імунолог з Університету Вашингтона і автор другого дослідження, яке зараз проходить перевірку перед публікацією у журналі Nature.

Доктор Пеппер додала, що захист від повторного зараження поки не можна підтвердити остаточно. Але нові висновки дозволяють розвіяти міф про здатність вірусу обходити імунну систему, не залишаючи в її клітинах "пам'яті" про себе.

"Кількість антитіл падає, але вони зберігаються на досить стабільно низькому рівні, яскравий показник спостерігається через три місяці після початку симптомів. Реакція має цілком довготривалий вигляд", - сказав імунолог з Університету Арізони Діпта Бхаттачарія.

Нагадаємо, раніше вчені прийшли до висновку, що частковий імунітет до COVID-19 може виробитися без контакту з коронавірусом.

Також нагадаємо, визначення процентного показника імунного до COVID-19 населення допоможе вивести регіони з карантину. Про це заявив ексміністр охорони здоров'я Василь Князевич, запропонувавши КМУ включити дані про антитіла до COVID-19 у критерії карантинного зонування України.

Відзначимо, що визначити антитіла до вірусу допомагає ІФА-тест. Зокрема, виявлення імуноглобуліну IgG свідчить про те, що людина контактувала з інфікованими коронавірусом SARS-CoV-2 і виробила імунітет, або людина вже перехворіла COVID-19, можливо, навіть безсимптомно.