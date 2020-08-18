Ученые заметили признаки долговечности иммунитета к COVID-19

"Новые исследования показывают, что клетки человеческой иммунной системы сохраняют информацию о коронавирусе. Поэтому в будущем они могут вновь отбить атаку инфекции. Иммунная система "запоминает" различные возбудители заболеваний не одинаково хорошо. Но, похоже, наше тело способно серьезно исследовать коронавирус", - говорится в сообщении.

Ученые, которые наблюдали за иммунной реакцией на инфекцию, теперь начали фиксировать обнадеживающие признаки появления долговременной защиты. И они возникают даже у людей, перенесших COVID-19 в мягкой форме.

Антитела против болезни, а также иммунные B- и Т-клетки, способные распознать инфекцию, сохраняются в организме спустя месяцы после завершения болезни. Это напоминает то, как человеческое тело борется с другими вирусами, отмечает исследователи.

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"Это именно то, на что мы все надеемся. Все необходимые условия для полной защитной иммунной реакции на своем месте", - сказала Марион Пеппер, иммунолог из Университета Вашингтона и автор второго исследования, которое сейчас проходит проверку перед публикацией в журнале Nature.

Доктор Пеппер добавила, что защиту от повторного заражения пока нельзя подтвердить окончательно. Но новые выводы позволяют развеять миф о способности вируса обходить иммунную систему, не оставляя в ее клетках "памяти" о себе.

"Количество антител падает, но они сохраняются на достаточно стабильно низком уровне, яркий показатель наблюдается через три месяца после начала симптомов. Реакция имеет вполне длительный вид", - сказал иммунолог из Университета Аризоны Дипта Бхаттачария.

Напомним, ранее ученые пришли к выводу, что частичный иммунитет к COVID-19 может выработаться без контакта с коронавирусом.

Также напомним, определение процентного показателя иммунного к COVID-19 населения поможет вывести регионы из карантина. Об этом заявил экс-министр здравоохранения Василий Князевич, предложив КМУ включить данные о антителах к COVID-19 в критерии карантинного зонирования Украины.

Отметим, что определить антитела к вирусу помогает ИФА-тест. В частности, выявление иммуноглобулина IgG свидетельствует о том, что человек контактировал с инфицированными коронавирусом SARS-CoV-2 и выработал иммунитет, или же человек уже переболел COVID-19, возможно, даже бессимптомно.