Вчені навчилися перетворювати вуглекислий газ на пластик та їжу

Ексклюзив
14:00 • 288 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 3274 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 6324 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 9502 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 12573 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 12616 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 11379 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 10964 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 8000 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
22 грудня, 07:25 • 15483 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - ГенштабPhoto22 грудня, 04:50 • 35149 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 17737 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 19824 перегляди
"Файли Епштейна": у прокуратурі в США пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа09:41 • 15436 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 10764 перегляди
Публікації
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 11030 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 51475 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 73583 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 107810 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 144976 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Сергій Лещенко
Михайло Подоляк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Китай
Державний кордон України
УНН Lite
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 20156 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 18053 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 30212 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 31140 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 42771 перегляди
Вчені навчилися перетворювати вуглекислий газ на пластик та їжу

Київ • УНН

 • 286 перегляди

Дослідники розробили біологічний механізм ReForm, що перетворює форміат з CO2 на ацетил-КоА, базовий блок для живих клітин. Ця система дозволяє отримувати сировину для косметики, харчових продуктів та біопластику, функціонуючи ефективніше за природні організми.

Вчені навчилися перетворювати вуглекислий газ на пластик та їжу

Біологи створили синтетичну систему ReForm, яка працює ефективніше за природні організми та дозволяє отримувати цінну сировину з атмосферних відходів. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Chemical Engineering, пише УНН.

Деталі

Дослідники з Північно-Західного та Стенфордського університетів розробили біологічний механізм, що перетворює форміат (похідну CO2) на ацетил-КоА – базовий блок для побудови живих клітин. Як доказ ефективності, систему вже використали для синтезу малату, який є основою для косметики, харчових продуктів та біопластику.

Щорічне обстеження Арктики виявило руйнування навколишнього середовища17.12.25, 06:17 • 4070 переглядiв

Головна особливість ReForm у тому, що система повністю синтетична і функціонує в пробірці, без обмежень живого організму. Це дозволило вченим використовувати генно-інженерні ферменти, яких не існує в природі.

Хоча природа розробила кілька шляхів метаболізму CО2, вона не встигає за швидким збільшенням його кількості в атмосфері. Оскільки в природі немає набору ферментів, здатних на це, ми вирішили створити один з них 

– зазначив співавтор дослідження Ешті Карім.

Щоб знайти ідеальні компоненти, вчені застосували безклітинний підхід, який Майкл Джуетт зі Стенфорда порівнює зі "зняттям капота з автомобіля". Це дозволило тестувати понад 3000 варіантів ферментів на тиждень, тоді як традиційні методи з використанням живих мікробів тривали б місяцями.

Нова технологія відкриває шлях до вуглецево-негативного виробництва, де промислові викиди стають ресурсом для створення палива та матеріалів.

Світові викиди CO₂ від викопного палива сягнули рекордних 38,1 мільярда тонн у 2025 році - звіт13.11.25, 09:55 • 3201 перегляд

Степан Гафтко

