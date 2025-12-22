Вчені навчилися перетворювати вуглекислий газ на пластик та їжу
Київ • УНН
Дослідники розробили біологічний механізм ReForm, що перетворює форміат з CO2 на ацетил-КоА, базовий блок для живих клітин. Ця система дозволяє отримувати сировину для косметики, харчових продуктів та біопластику, функціонуючи ефективніше за природні організми.
Біологи створили синтетичну систему ReForm, яка працює ефективніше за природні організми та дозволяє отримувати цінну сировину з атмосферних відходів. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Chemical Engineering, пише УНН.
Деталі
Дослідники з Північно-Західного та Стенфордського університетів розробили біологічний механізм, що перетворює форміат (похідну CO2) на ацетил-КоА – базовий блок для побудови живих клітин. Як доказ ефективності, систему вже використали для синтезу малату, який є основою для косметики, харчових продуктів та біопластику.
Головна особливість ReForm у тому, що система повністю синтетична і функціонує в пробірці, без обмежень живого організму. Це дозволило вченим використовувати генно-інженерні ферменти, яких не існує в природі.
Хоча природа розробила кілька шляхів метаболізму CО2, вона не встигає за швидким збільшенням його кількості в атмосфері. Оскільки в природі немає набору ферментів, здатних на це, ми вирішили створити один з них
Щоб знайти ідеальні компоненти, вчені застосували безклітинний підхід, який Майкл Джуетт зі Стенфорда порівнює зі "зняттям капота з автомобіля". Це дозволило тестувати понад 3000 варіантів ферментів на тиждень, тоді як традиційні методи з використанням живих мікробів тривали б місяцями.
Нова технологія відкриває шлях до вуглецево-негативного виробництва, де промислові викиди стають ресурсом для створення палива та матеріалів.
