Ученые научились превращать углекислый газ в пластик и пищу

13:08 • 2374 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 4750 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 8022 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 11855 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 12076 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 11106 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 10769 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 7918 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
22 декабря, 07:25 • 15414 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 33197 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
публикации
Эксклюзивы
ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - Генштаб22 декабря, 04:50 • 34569 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 16985 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекорд07:59 • 19072 просмотра
"Файлы Эпштейна": в прокуратуре в США пообещали обнародование всех материалов по Трампу09:41 • 14901 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 10171 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 10284 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елку21 декабря, 14:01 • 50770 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 72902 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 107112 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 144288 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекорд07:59 • 19225 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 17141 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 29951 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 30911 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 42558 просмотра
Ученые научились превращать углекислый газ в пластик и пищу

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Исследователи разработали биологический механизм ReForm, который превращает формиат из CO2 в ацетил-КоА, базовый блок для живых клеток. Эта система позволяет получать сырье для косметики, пищевых продуктов и биопластика, функционируя эффективнее природных организмов.

Ученые научились превращать углекислый газ в пластик и пищу

Биологи создали синтетическую систему ReForm, которая работает эффективнее природных организмов и позволяет получать ценное сырье из атмосферных отходов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Chemical Engineering, пишет УНН.

Подробности

Исследователи из Северо-Западного и Стэнфордского университетов разработали биологический механизм, который превращает формиат (производную CO2) в ацетил-КоА – базовый блок для построения живых клеток. В качестве доказательства эффективности, систему уже использовали для синтеза малата, который является основой для косметики, пищевых продуктов и биопластика.

Ежегодное обследование Арктики выявило разрушение окружающей среды17.12.25, 06:17 • 4070 просмотров

Главная особенность ReForm в том, что система полностью синтетическая и функционирует в пробирке, без ограничений живого организма. Это позволило ученым использовать генно-инженерные ферменты, которых не существует в природе.

Хотя природа разработала несколько путей метаболизма CO2, она не успевает за быстрым увеличением его количества в атмосфере. Поскольку в природе нет набора ферментов, способных на это, мы решили создать один из них 

– отметил соавтор исследования Эшти Карим.

Чтобы найти идеальные компоненты, ученые применили бесклеточный подход, который Майкл Джуэтт из Стэнфорда сравнивает со "снятием капота с автомобиля". Это позволило тестировать более 3000 вариантов ферментов в неделю, тогда как традиционные методы с использованием живых микробов длились бы месяцами.

Новая технология открывает путь к углеродно-отрицательному производству, где промышленные выбросы становятся ресурсом для создания топлива и материалов.

Мировые выбросы CO₂ от ископаемого топлива достигли рекордных 38,1 миллиарда тонн в 2025 году - отчет13.11.25, 09:55 • 3201 просмотр

Степан Гафтко

Технологии
Техника
Энергетика