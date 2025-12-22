Ученые научились превращать углекислый газ в пластик и пищу
Киев • УНН
Исследователи разработали биологический механизм ReForm, который превращает формиат из CO2 в ацетил-КоА, базовый блок для живых клеток. Эта система позволяет получать сырье для косметики, пищевых продуктов и биопластика, функционируя эффективнее природных организмов.
Биологи создали синтетическую систему ReForm, которая работает эффективнее природных организмов и позволяет получать ценное сырье из атмосферных отходов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Chemical Engineering, пишет УНН.
Подробности
Исследователи из Северо-Западного и Стэнфордского университетов разработали биологический механизм, который превращает формиат (производную CO2) в ацетил-КоА – базовый блок для построения живых клеток. В качестве доказательства эффективности, систему уже использовали для синтеза малата, который является основой для косметики, пищевых продуктов и биопластика.
Главная особенность ReForm в том, что система полностью синтетическая и функционирует в пробирке, без ограничений живого организма. Это позволило ученым использовать генно-инженерные ферменты, которых не существует в природе.
Хотя природа разработала несколько путей метаболизма CO2, она не успевает за быстрым увеличением его количества в атмосфере. Поскольку в природе нет набора ферментов, способных на это, мы решили создать один из них
Чтобы найти идеальные компоненты, ученые применили бесклеточный подход, который Майкл Джуэтт из Стэнфорда сравнивает со "снятием капота с автомобиля". Это позволило тестировать более 3000 вариантов ферментов в неделю, тогда как традиционные методы с использованием живых микробов длились бы месяцами.
Новая технология открывает путь к углеродно-отрицательному производству, где промышленные выбросы становятся ресурсом для создания топлива и материалов.
