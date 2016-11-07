Вбивці пенсіонера загрожує довічне ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Підозрюваному у вбивстві пенсіонера на Вінниччині загрожує довічне ув'язнння. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області.
Так, 2 листопада у власному будинку виявлено труп 76-річного пенсіонера з ознаками насильницької смерті, обстановка на місці події свідчила про корисливі мотиви нападника. У зв'язку з цим, розпочато досудове розслідування за ч.4 ст.187 (розбій) та п.6 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України.
В ході розслідування правоохоронці встановили та затримали підозрюваного, який виявився жителем міста Могилів-Подільський.
Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Чоловіку загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.