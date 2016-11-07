Убийце пенсионера грозит пожизненное заключение
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Подозреваемому в убийстве пенсионера в Винницкой области грозит пожизненное заключение. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.
Так, 2 ноября в собственном доме обнаружен труп 76-летнего пенсионера с признаками насильственной смерти, обстановка на месте происшествия свидетельствовала о корыстных мотивах нападавшего. В связи с этим, начато досудебное расследование по ч.4 ст.187 (разбой) и п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.
В ходе расследования правоохранители установили и задержали подозреваемого, который оказался жителем города Могилев-Подольский.
Сейчас ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Мужчине грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.